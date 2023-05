Vier Tote bei Bootsunglück auf dem Lago Maggiore

Trümmerteile schwimmen im Lago Maggiore. Video: Vigili del Fuoco

Darum gehts Auf dem Lago Maggiore bei Lisanza ist ein Ausflugsboot mit 24 Personen an Bord im Sturm gekentert.

Dabei kamen vier Menschen ums Leben.

Das Boot war für eine Geburtstagsparty gechartert worden.

Auf dem Lago Maggiore in Italien ist ein Touristenboot gekentert. Dabei kamen auf dem See in der Provinz Varese am Südrand der Alpen zwei Männer und zwei Frauen ums Leben, wie italienische Medien berichteten. Rettungskräfte suchten nach dem Unglück am Sonntag nach Vermissten.

Insgesamt 24 Touristen und Besatzungsmitglieder hatten sich an Bord des 16 Meter langen Ausflugsbootes befunden, als ein plötzlicher Sturm mit einer Windhose das Schiff zum Kentern brachte. Die Feuerwehr gab an, 19 Menschen seien gerettet worden. Berichten zufolge schafften es viele der Betroffenen, an Land zu schwimmen. Fünf Personen wurden in ein Spital gebracht. An Bord des Schiffs hatte eine Geburtstagsfeier stattgefunden.

An Bord sollen Briten und Deutsche gewesen sein. Auf Anfrage von 20 Minuten beim Schweizer Aussendepartement hiess es: «Das Schweizerische Generalkonsulat in Mailand steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden. Dem EDA liegen derzeit keine Informationen über Schweizer Opfer vor. Abklärungen dazu sind im Gang.»

Grosseinsatz von Polizei und Rettern

Ein Such- und Rettungseinsatz mit Tauchern, Booten und einem Helikopter dauerte die ganze Nacht über an. Die letzte Leiche wurde erst am Montagmorgen um 7.15 Uhr gefunden. Auch mehrere Krankenwagen und die Seepolizei waren im Einsatz.

Videoaufnahmen der Feuerwehr zeigten, wie Holzstücke in dem Gewässer trieben. Der Lago Maggiore ist der zweitgrösste See Italiens und rund 65 Kilometer lang. Die Windhose war Teil eines Sturms, der die Lombardei am Sonntagabend traf und Verzögerungen am Flughafen Malpensa verursachte.

1 / 6 Auf dem Lago Maggiore kam es zu einem schweren Bootsunglück. Vigili del Fuoco Ausgelöst wurde die Tragödie offenbar durch eine plötzlich entstandene Windhose, … Vigili del Fuoco ... die das Ausflugsboot zum Kentern brachte. Vigili del Fuoco

