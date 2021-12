USA : Vier Tote bei Gewalttat in Georgia – Messerattacke auf Polizisten in Indiana

Bei Gewaltakten in den US-Staaten Georgia und Indiana sind vier Menschen gestorben und drei verletzt worden. In beiden Fällen kam es zu Gewalt gegen Polizisten, ein Polizist verlor sein Leben.

Bei einem Gewaltakt im US-Staat Georgia sind vier Menschen, darunter ein Polizist, ums Leben gekommen. Zunächst waren bei der Polizei Notrufe wegen eines Hausfriedensbruchs in Rex in Clayton County, südlich von Atlanta, eingegangen, wie die Ermittler mitteilten. In weiteren Notrufen war dann von Schüssen die Rede. Als die Polizei an dem Haus in Rex eintraf, eröffnete ein Mann das Feuer, tötete einen Polizisten und verwundete einen weiteren.