Friedberg (D) : Vier Tote bei Horrorunfall – Falschfahrer als Ursache?

Tote und Verletzte in zerstörten Autos und überall Trümmer: Nach einem schweren Unfall auf der A3 sucht die Polizei nach der Ursache. Kurz vor dem Unglück wurde ein Falschfahrer gemeldet.

In Friedberg, Hessen, kam es am frühen Sonntagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Horrorunfall am frühen Sonntagmorgen: Beim wohl schwersten Autounfall in Hessen seit Jahren sind auf der Autobahn 5 Richtung Kassel mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Vier Fahrzeuge waren an dem verheerenden Zusammenstoss am Sonntag um 4.40 Uhr beteiligt – Fotos von der Unfallstelle bei Friedberg zeigen völlig zerstörte Autos und weit verteilte Trümmer.