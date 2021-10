Berlin : Vier Tote bei Verkehrsunfall – jetzt steht der SUV-Raser vor Gericht

Vor zwei Jahren überschlug sich in der Berliner Innenstadt ein SUV mehrfach und tötete dabei vier Personen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätte der Fahrer aus gesundheitliche Gründen gar nicht am Steuer sitzen dürfen.

Nun steht der Lenker in Berlin vor Gericht.

2019 verlor ein 44-Jähriger in der Berliner Innenstadt die Kontrolle über sein SUV.

Rund zwei Jahre nach einem Verkehrsunfall mit vier Toten in der Berliner Innenstadt hat am Mittwoch der Prozess gegen den Fahrer begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 44-jährigen Mann fahrlässige Tötung und fahrlässige Gefährdung des Strassenverkehrs vor. Der SUV des Angeklagten hatte am 6. September 2019 auf der Invalidenstrasse eine Ampel gerammt, sich mehrfach überschlagen und dabei Fussgänger auf dem Gehweg erfasst. Vier Menschen starben, darunter ein dreijähriger Junge.