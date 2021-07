In Solingen ist ein 82 Jahre alter Mann in seinem überfluteten Keller gestorben, wie die Polizei Wuppertal mitteilt. Der Rentner sei bei einem Sturz mit dem Kopf unter Wasser geraten. Er wurde durch einen Schacht geborgen. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb er nach der Einlieferung in ein Spital.