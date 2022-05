Hawaii, USA: Vier tote Schweizer – Crash-Pilot startete trotz schlechtem Wetter

Der Unfall schockierte: Eine vierköpfige Schweizer Familie, die auf Hawaii in den Ferien war, kam bei einem Helikopterabsturz im Dezember 2019 ums Leben . Bei schlechter Sicht war das Fluggerät an der Küste der für ihre steilen Klippen bekannten Insel Kauai unterwegs, als es abstürzte. Neben der Familie starben auch zwei weitere Gäste sowie der Pilot. Das mit der Untersuchung beauftragte National Transportation Safety Board (NTSB) hat nun unter anderem befunden, dass der Pilot fahrlässig agierte und Wetterwarnungen vernachlässigte. Darüber berichtet der US-Radiosender NPR .

Flugbehörde installiert Wetterkameras auf Hawaii

Beim Unfallpiloten handelte es sich um einen 69-jährigen erfahrenen Mann, der allerdings kein tadelloses Arbeitszeugnis hatte. 2010 wurde ihm Lizenz entzogen, nachdem er bei einem Drogentest positiv auf Marihuana getestet worden war. Erst 2012 durfte er wieder fliegen. In den darauffolgenden Jahren war er für das Rundflugunternehmen Safari Avation tätig. Am Tag des Unfalls herrschten schlechte Wetterbedingungen. Gemäss den Ermittlern ist dies in den Wintermonaten häufiger der Fall. Andere Piloten hatten ihre Flüge aufgrund von Nebel, Regen und schlechter Sicht wieder abgebrochen.