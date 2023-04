Philippinen: «Lüsterne Handlungen» in der Hotelbar – Kind musste sich übergeben

LightRocket via Getty Images

Die Insel Siargao zieht viele Touristen an – und manche leben dort auch ihre erotischen Träume aus.

Vier Touristinnen und Touristen aus Westeuropa liessen in einem Ferienresort auf den Philippinen zu viert eine Sex-Party steigen.

Auf einer philippinischen Ferieninsel sind drei deutsche Touristen und eine Niederländerin unter anderem wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Die Gruppe sei in ein Ferienresort eingedrungen – und dort sei es zu «pornografischen Handlungen» vor Gästen gekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Sonntag im Badeort General Luna auf der Insel Siargao, knapp 800 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila.