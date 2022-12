Olten SO: Wegen Nike-Turnschuhen? 4 Unbekannte schlagen Mann nieder

Die Tat geschah an der Aarauerstrasse 132.

In Olten ist am Sonntagnachmittag ein Passant von vier derzeit unbekannten Männern überfallen worden. Dies teilt die Kantonspolizei Solothurn am Montag mit. Der Überfall ereignete sich demnach um 14.30 Uhr im Bereich der Aarauerstrasse 132. Das Opfer wurde durch vier Personen angesprochen, danach durch einen von ihnen geschlagen.