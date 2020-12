Das Problem auf dem Wiler Pannenstreifen

Fahrlehrerin Eli Leal sagt, es sei beinahe normal, dass sie bei der Autobahnausfahrt Wil auf dem Pannenstreifen anstehen müsse. Das komme nicht nur bei Staus oder Unfällen vor. «Ich muss den Fahrschülern jeweils erklären, dass sie hier auf dem Pannenstreifen anstehen müssen, um in Wil rauszufahren», sagt Leal. Die Fahrschüler würden dann oft meinen, dass man nur bei Notfällen auf den Pannenstreifen darf. Die Problematik sieht die Fahrlehrerin vor allem in der Gefahr, der sich die anstehenden Autofahrer aussetzen müssen. «Wir stehen, währenddessen die anderen Autos mit 120 km/h an uns vorbeirasen. Viele Autofahrer merken auch nicht, dass man auf den Pannenstreifen muss, um die Ausfahrt zu benützen», sagt sie. Daher komme es oft vor, dass Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit in die Kolonne einbögen. «Dies ist schon mehrmals vorgekommen. Einmal habe ich mich dabei so aufgeregt, dass ich ausgestiegen bin und den Mann am Steuer angeschrien und zurechtgewiesen habe», sagt die Fahrlehrerin.