Schauspieler aus «The Wire» : Vier Verhaftungen wegen Drogentod von Michael Williams

Der 54-jährige US-Schauspieler Michael Williams starb vergangenen September an einer akuten Drogenvergiftung. Die Behörden gingen von einem Unfall aus. Nun wird gegen vier Männer ermittelt.

1 / 3 Mit dem Schmerzmittel Fentanyl versetztes Heroin soll zu seinem Tod geführt haben: US-Schauspieler Michael Williams. (Archivbild) AFP/David Livingston Williams war im September tot in seiner Wohnung gefunden worden. AFP/Angela Weiss Zuerst gingen die Behörden von einem Unfall aus – jetzt offenbar nicht mehr. AFP/Rodrigo Varela

Darum gehts Der aus «The Wire» bekannte Schauspieler Michael Williams ist im September an einer akuten Drogenvergiftung gestorben.

Nun wurdenim Zusammenhang mit seinem Tod vier Männer verhaftet.

Sie sollen dem Schauspieler mit dem Schmerzmittel Fentanyl versetztes Heroin verkauft haben.

Im Zusammenhang mit dem Drogentod des US-Schauspielers Michael Williams wird in New York gegen vier Männer ermittelt. Nach Angaben von Staatsanwalt Damian Williams und dem New Yorker Polizeichef Keechant Sewell vom Mittwoch wurden die vier in einer Strafanzeige beschuldigt, die am Dienstag am Bundesgericht in Manhattan offengelegt wurde. Hintergrund sei demnach eine Verschwörung, bei der mit dem Schmerzmittel Fentanyl versetztes Heroin vertrieben worden sei, das zum Tod von Williams geführt habe.

Der Schauspieler wurde in der Rolle des Omar Little in der US-Fernsehserie «The Wire» bekannt. Nach Angaben des Leichenbeschauers starb der 54-Jährige im vergangenen September an einer akuten Drogenvergiftung. Er war in seiner Wohnung von Angehörigen gefunden worden. Sein Tod war seinerzeit als Unfall eingestuft worden.

Mitglieder eines Drogenvertriebs

Die vier Verdächtigen wurden nach Behördenangaben am Dienstag festgenommen, einer von ihnen in Puerto Rico. Sie sollen Mitglieder eines Drogenvertriebs sein. Laut Gerichtsunterlagen waren die Drogenhändler, deren Ware zum Tod Williams’ führte, mindestens seit August 2020 in der Gegend in Brooklyn aktiv. Den Behörden zufolge verkauften sie mit Fentanyl versetztes Heroin auch dann noch in Brooklyn und Manhattan, als sie wussten, dass der Schauspieler daran gestorben war.

Staatsanwalt Williams sprach im Zusammenhang mit den Drogen von einer «öffentlichen Gesundheitskrise». «Tödlichen Opioiden wie Fentanyl und Heroin ist es egal, wer du bist oder was du erreicht hast. Sie nähren einfach die Sucht und führen zu Tragödien», sagte der Staatsanwalt.

