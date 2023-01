Cham ZG : Vier Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Cham ist ein Feuer ausgebrochen, das zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Wohnungen sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Der Alarm geht am Samstagabend ein.

Mehrere Personen medizinisch betreut: Ein Mehrfamilienhaus in Cham brennt. (14. Januar 2023)

Der Alarm ging am Samstagabend kurz vor 19 Uhr ein: Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Cham im Kanton Zug rauchte es stark. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Bewohner im Haus, wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schrieb. Die aufgebotene Feuerwehr begann sofort mit der Evakuation und den ersten Löscharbeiten.