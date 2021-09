Berninapass - Vier Verletzte nach Frontalkollision

Ein 48-Jähriger fuhr am Montag, begleitet von drei Arbeitskollegen, mit einem Kleinbus auf der Berninastrasse H29 talwärts in Richtung San Carlo. Kurz vor 18 Uhr kam sein Fahrzeug unterhalb La Motta in einer Rechtskurve auf die Gegenspur. Dort kollidierte er frontal mit dem Auto eines 60-Jährigen, der die Strasse hinauffuhr. Dabei wurde der 60-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Strassenrettung des Feuerwehrstützpunktes Poschiavo befreite den Eingeklemmten mit Brechwerk aus dem Auto, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Der 60-Jährige sowie seine mittelschwer verletzte Beifahrerin wurden mit je einem Helikopter der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.