A51 mehrere Stunden gesperrt

Vier Verletzte nach Verkehrsunfällen in Kloten

Bei einem Selbstunfall sowie einem Folgeunfall sind am Samstagmorgen auf der A51 in Kloten vier Personen leicht bis schwer verletzt worden.

In Kloten sind bei einem Selbstunfall mit einem Buggy-Auto sowie einem Folgeunfall am Samstag vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Kurz vor 10 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau mit ihrem Buggy auf der A51 Richtung Flughafen, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilte. In einer Rechtskurve, kurz nach der Einfahrt Kloten-Nord, begann ihr Fahrzeug aus unbekannten Gründen zu schleudern, überschlug sich und kam auf der Seite liegend in der Ausfahrt Kloten-Süd zum Stehen.