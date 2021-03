99 Prozent hätten an den Tests teilgenommen. Ein Verzicht müsse nicht begründet werden. «Die Teilnahmequote zeigt, dass die Reihentests einem Bedürfnis entsprechen», so der Kanton Zug.

Vier von 7500 Zuger Lernenden, die an Massentests teilgenommen haben, sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Kanton Zug mit, nachdem an Zuger Schulen der Sekundarstufe 1 und Mittelschulen seit einer Woche Massentests durchgeführt werden. In zwei der vier Fälle wurde die britische Virusvariante nachgewiesen. «Die betroffenen Personen mussten in Isolation, Klassenquarantänen mussten nicht mehr ausgesprochen werden. Cluster oder besonders betroffene Schulen gibt es nicht», heisst es in der Mitteilung.