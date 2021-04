Wegen ausbleibendem Regen - Vier Waldbrände in drei Tagen – Löschhelikopter kommt zum Einsatz

Nur wenige Studen zuvor, am Sonntagmittag, stand in Bärschwil SO der Wald in Flammen. Die Löscharbeiten mussten in beiden Fällen durch einen Helikopter unterstützt werden.

Es ist der vierte Waldbrand im Kanton Solothurn innert weniger Tage: Bereits am Samstagnachmittag kam es in Gänsbrunnen SO und Neuendorf SO zu zwei grossen Waldbränden. In beiden Fällen war die Brandursache auf ein nicht vollständig gelöschtes Feuer zurückzuführen. Nun brannte es erneut in den Solothurner Wäldern: Am Sonntagmittag, um zirka 12.15 Uhr, stand der Bärschwiler Wald in Flammen.