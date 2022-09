Oberglatterstrasse: Viererkollision bei Bachenbülach – ein Traktorfahrer schwer verletzt

Der 65-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Spital gebracht.

Um 6.30 Uhr kollidierte an einer Kreuzung bei Bachenbülach ein Traktor mit einem Auto.

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Viererunfall an einer Kreuzung bei Bachenbülach.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem kleinen Traktor, zwei Personenwagen und einem Lieferwagen ist am Dienstagmorgen in Bachenbülach ein Fahrer schwer verletzt worden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt.