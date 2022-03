Beauty-Influencerin ohne Hände inspiriert mit Make-up

Bist du schon mal an einem Make-up-Look verzweifelt und hast Hilfe bei Youtube, Tiktok oder Instagram gesucht? Gut möglich, dass du dabei auf Isabelle Weall gestossen bist. Die Beauty-Influencerin mit insgesamt mehr als einer Million Follower kreiert mühelos perfekt verblendete Looks und versieht diese mit fein gezeichneten Details – das alles wohlgemerkt ohne Hände.

Schicksalsschlag mit sieben Jahren

Aufgrund einer Meningitis mussten Isabelle im Alter von sieben Jahren vier Gliedmassen amputiert werden. Als sie nach dem künstlichen Koma, in das sie die Ärzte und Ärztinnen verlegt hatten, wieder zu sich kommt, sind ihre Unterarme und Unterschenkel nicht mehr da. Doch Isabelle gibt nicht auf und lernt, selbstständig zu sein. Sie nimmt an ihrer Schule sogar an Sportwettbewerben teil.