Para-Fechterin Bebe Vio wird Gesicht für L’Oréal

Ihre Geschichte ist so dramatisch wie faszinierend: Die Italienerin Bebe Vio entdeckt ihre Leidenschaft für den Fechtsport bereits mit fünf Jahren. Als sie mit elf an einer Hirnhautentzündung leidet, sterben ihre Gliedmassen ab. Ihre Unterschenkel und Unterarme werden amputiert, um sie am Leben zu erhalten. Der Rest ihres Körpers ist mit Narben bedeckt. Drei Monate nach der Operation nimmt sie das Fechttraining wieder auf. Sie wird damit nicht nur zur einzigen Fechterin, die ohne Hände, Unterarme und Beine antritt – sondern auch zum absoluten Champion im Rollstuhlfechten. Bebe gewinnt so ziemlich alles, was es an Medaillen zu holen gibt, und wird in ihrem Heimatland zum Star. Zuletzt holt sie die Goldmedaille im Einzel an den Paralympics in Tokio im August 2021. Und jetzt auch noch einen Vertrag mit L’Oréal Paris.