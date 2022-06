Baar ZG : Nach Badeunfall wiederbelebt – jetzt ist das Mädchen (4) im Spital gestorben

Im Freibad Lättich in Baar ZG war vergangene Woche ein kleines Mädchen regungslos im Wasser getrieben. Die Vierjährige musste reanimiert werden. Nun starb das Kind im Spital.

Am Dienstagabend kurz vor 17.45 Uhr ist es im Freibad Lättich in der Gemeinde Baar zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Ein vierjähriges Mädchen war in einem unbeobachteten Moment im Aussenbereich ins Nichtschwimmerbecken gefallen, teilt die Zuger Polizei mit. Als der Vater das bemerkte, trieb das Mädchen bereits regungslos im Wasser. Er zog sein Kind sofort aus dem Wasser und schlug Alarm.