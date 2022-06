Freibad in Baar : Vierjährige trieb regungslos im Wasser – Zustand kritisch

Im Freibad Lättich in Baar war am Dienstagabend ein kleines Mädchen regungslos im Wasser getrieben. Die Vierjährige musste reanimiert und in kritischem Zustand mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden.