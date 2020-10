Österreich : Vierjährige wird von Baum getroffen und stirbt

Bei starken Windböen in Österreich wurde ein vierjähriges Mädchen von einem Baum erschlagen. Sie war auf einer Wanderung mit ihrer Grossmutter unterwegs.

Bei Sturmwetter in Österreich sind mehrere Kinder von Bäumen getroffen worden. Eine Vierjährige starb am Samstag bei einer Wanderung mit ihrer Grossmutter in Niederösterreich, als ein Baum in einer Orkanböe umstürzte und auf sie fiel. Die 72-Jährige und ihre anderen zwei Enkel wurden von Ästen getroffen. Der Wanderweg im Bezirk Scheibbs sei zu dem Zeitpunkt wieder freigegeben und der Starkwind wohl nicht mehr zu erwarten gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. «Dann ist völlig überraschend eine auffrischende Böe, ein Starkwind, eingezogen und hat mehrere gesunde Bäume geknickt», sagte Bürgermeister Friedrich Fahrnberger (ÖVP) gegenüber dem «ORF NÖ».