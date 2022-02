Brutale Tat in Burundi : Vierjähriger Albino-Junge entführt und zerstückelt

In einigen afrikanischen Ländern werden Albinos diskriminiert, verstümmelt oder gar. Aus den Körperteilen werden dann Zaubertränke gemacht. Jüngstes Opfer: der vierjährige Abdul.

In Burundi ist ein vier Jahre alter Albino-Junge entführt und zerstückelt worden. Die sterblichen Überreste des kleinen Abdul seien in einem Wald gefunden worden, teilten die Organisation Albinos sans frontières (ASF) und ein Behördenvertreter am Dienstag mit. In Teilen Afrikas kommt es immer wieder zu brutalen Angriffen auf Albinos, bei denen die Opfer verstümmelt oder getötet werden, weil ihren Körperteilen glücksbringende und magische Kräfte zugesprochen werden.