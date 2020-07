Polizeimeldungen Ostschweiz

Vierjähriger wird von Anhänger überrollt

Am Montagmorgen ist in Widnau SG ein 4-jähriges Kind von einem unbeladenen Anhänger überrollt worden. Der Bub wurde dabei unbestimmt verletzt.

Ein 70-jähriger Mann war am Montag, kurz nach 10 Uhr, mit seinem Auto und einem angehängten leeren Anhänger auf der Auenstrasse in Widnau SG unterwegs. Plötzlich fuhr ein Kind mit seinem Velo von einer Hauseinfahrt unvermittelt auf die Strasse und prallte gegen die hintere linke Seite des Autos.

Der 4-Jährige stürzte daraufhin und wurde vom Anhänger überrollt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt. Dabei zog sich der Bub unbestimmte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 1500 Franken.