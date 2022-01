Basel - Vierköpfige Familie attackiert – Polizei nimmt 17- und 20-Jährigen fest

In der Greifengasse in Basel kam es kurz nach Mitternacht zu einem Angriff auf eine Familie.

Gemäss bisherigen Ermittlungen haben in der Nacht auf Samstag drei Männer in der Greifengasse in Basel einen 52-jährigen Mann, seine 48-jährige Ehefrau, die zwölfjährige Tochter und den 15-jährigen Sohn tätlich angegangen. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurden zwei Personen verletzt. Die Täter flohen daraufhin.