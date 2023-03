Luzern: Frau wählt viermal erfolglos Notruf-Nummer

Wie aus dem Nichts bekam eine Frau aus Luzern am Montagabend Probleme mit ihren Augen. Sie waren gerötet, geschwollen und später sogar eitrig. In der Hoffnung, dass sich die Situation über Nacht bessert, ging sie zu Bett und schlief ein. Morgens um drei Uhr erwachte sie mit verklebten Augen, die sie kaum mehr öffnen konnte. Am Dienstagmorgen rief sie einen Augenarzt an und bat um einen Termin. Weil aber keine freien Termine mehr vorhanden waren, wurde ihr geraten, sich an die Notfallnummer zu wenden, die auf der Seite des Luzerner Kantonsspitals (Luks) zu finden ist.