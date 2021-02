Spanien brennt : Vierte Krawall-Nacht in Folge wegen verhaftetem Rapper

Vor allem der Nordosten Spaniens mit Barcelona ist auch in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht zur Ruhe gekommen. Mehrere Personen sind verhaftet worden.

Darum gehts Spanien brennt: In mehreren Städten kam es erneut zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Dies bereits zum vierten Mal in Folge.

Die Demonstranten sind in Aufruhr wegen der Verhaftung des Rappers Pablo Hasél.

Dieser wurde am Dienstagmorgen von der Polizei verhaftet – er muss wegen Verherrlichung von Terrorismus hinter Gitter.

Die vierte Nacht in Folge hat es in mehreren Städten Spaniens am Freitagabend gewalttätige Proteste gegen die Inhaftierung des Rappers Pablo Hasél gegeben. Der 32-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Pablo Rivadulla Duró heisst, war am Dienstag festgenommen worden, nachdem er sich geweigert hatte, eine neunmonatige Haftstrafe anzutreten. Der Musiker war zuvor wegen Beleidigung des Königshauses und wegen Verherrlichung von Gewalt verurteilt worden.

Proteste gab es am Freitag vor allem in der katalanischen Hauptstadt Barcelona sowie in anderen Städten dieser Region im Nordosten Spaniens, in der Hasél geboren wurde. Hunderte Demonstranten schoben im Zentrum von Barcelona erneut Müllcontainer zu Barrikaden zusammen und setzten sie in Brand. Sie plünderten nach Medienberichten auch einige Geschäfte. Zudem wurden die Polizisten mit Steinen, Flaschen und anderen Gegenständen beworfen. Die Beamten gingen mit ihren Schlagstöcken mehrfach gegen die Kundgebungsteilnehmer vor.

In Barcelona seien vier Demonstranten festgenommen worden, in Girona weitere zwei, berichtete der TV-Sender RTVE unter Berufung auf die katalanischen Behörden. Die Proteste gingen bis kurz vor Mitternacht.

In der Debatte über die umstrittene Verurteilung des Rappers hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez zuvor am Freitag Defizite eingeräumt. Die spanische Demokratie habe die «anstehende Aufgabe, die freie Meinungsäusserung zu erweitern und zu verbessern», sagte der sozialistische Politiker in Mérida. Zugleich kritisierte er die gewalttätigen Protesten: «In einer vollständigen Demokratie wie der spanischen ist Gewalt inakzeptabel.»