Kreuzlingen/Konstanz : Viertel Million teurer Oldtimer wäre fast nach Deutschland geschmuggelt worden

«Zöllner des Hauptzollamts Singen verhinderten am 31. Juli auf der Europabrücke in Konstanz den Schmuggel eines Mercedes-Benz Cabrio, Baujahr 1951 im Wert von 240’000 Franken», schreibt das Hauptzollamt Singen am Dienstag in einer Medienmitteilung. «Mit der Behauptung, er sei nur der Transporteur und der Mercedes würde lediglich für zehn Tage auf einer Messe für Oldtimer in Brüssel ausgestellt, gaben sich die Zöllner des Hauptzollamts Singen nicht zufrieden», heisst es weiter. Insbesondere auch deshalb nicht, da die nächste Messe dieser Art erst im November 2022 in Brüssel stattfinden würde.