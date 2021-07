Hassverbrechen in Spanien - Viertes Mitglied des «Menschenrudels» verhaftet – er hatte Samuels Handy

In den sozialen Netzwerken rufen nun LGBT-Organisationen zu Protestaktionen in ganz Spanien aus.

Die spanische Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag ein viertes Mitglied des « Menschenrudels » v erhaftet, das für den Tod von Samuel Luiz in La Coruña im nordspanischen Galizien verantwortlich ist. Der Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren ist mit den drei anderen festgenommen en Tatverdächtigen befreundet.

In seinem Haus fanden die Polizisten und Polizistinnen das Handy des Opfers. Der Verhaftete wird nun des Totschlags und des Diebstahls beschuldigt. In den frühen Morgenstunden wurde der Mann befragt. Wie « El Mundo » berichtet, war er bis anhin der E inzige, der die Aussage nicht verweigerte. Der Inhalt seiner Aussage ist nicht bekannt.

Polizei schaut sich nun mehrere Stunden von Videomaterial an

Die Polizei versicherte von Anfang an , jedes einzelne Mitglied der Gruppe ausfindig zu machen, die in der Nacht auf Samstag den 24-jährigen Samuel zu Tode schlug. Das Opfer befand sich zusammen mit einer Freundin vor dem Eingang eines Nachtclubs und führte ein en Video anruf . Einer der Täter glaubte, von Samuel gefilmt zu werden. Er drohte: «Entweder hörst du auf zu filmen , oder ich bringe dich um, du Tunte.»

In ihren Ermittlungen untersucht die Polizei nun die Aufnahmen sämtlicher Überwachungskameras in der Distanz von 150 Metern, in der Samuel von der Gruppe gejagt und mit Fusstritten traktiert wurde. Auch die Handys aller Augenzeugen werden in d ie Ermittlungen einbezogen.