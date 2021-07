Strafgericht BL - Vietnamesischer Kokain-Dealer (46) als Härtefall anerkannt

Das Gericht befand, dass es sich um einen Härtefall handelt. Der Verurteilte kam im Alter von vier Jahren in die Schweiz und hat keinen Bezug zu Vietnam.

Am Donnerstag verurteilte das Baselbieter Strafgericht einen 46-jährigen vietnamesischen Staatsangehörigen zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten. Zuvor muss er aber eine bereits angetretene Suchttherapie fortsetzen.

Der Mann war im Juni 2020 in eine Familienwohnung eingedrungen und hatte die Personen dort mit einer Waffe bedroht.

Dieses noch nicht rechtskräftige Urteil hat das Baselbieter Strafgericht am Donnerstag gefällt.

Eine unbedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten, aufzuschieben zu Gunsten einer stationären Therapie, sowie eine Busse von 300 Franken. So lautet das noch nicht rechtskräftige Urteil des Baselbieter Strafgerichts gegen einen 46-jährigen Vietnamesen. Der Mann war im Juni 2020 in eine Familienwohnung eingedrungen und hatte dort Personen mit einer Waffe bedroht . Dies geschah im Wahn und hatte keine Folgen für ihn, bei seiner Verhaftung wurden aber Hinweise auf Drogenhandel gefunden, weswegen ihm die Ausschaffung drohte.

Das Gericht sah am Donnerstag aber davon ab, den Mann, der vierjährig in die Schweiz kam, ausser Landes zu weisen. Es berief sich auf die Härtefallregelung. Die Staatsanwaltschaft hatte diesbezüglich sieben Jahre wegen qualifizierten Drogenhandels gefordert. Eine solche Verurteilung, die das Gericht auch aussprach, zieht normalerweise einen obligatorischen Landesverweis nach sich.

83 Gramm Kokain verkauft

Die Qualifikation (im Gegensatz zu einer einfachen Widerhandlung) ergab sich in dem Fall aus der Menge. Der Verurteilte verkaufte nachweislich 83 Gramm Kokain – die Grenze liegt bei 18 Gramm. Zudem traf er Anstalten, 89 Kilo Marihuana zu veräussern. «Das sind beachtliche Mengen, die Sie weitervermittelt haben», sagte der Gerichtspräsident.

Eine Ausschaffung nach Vietnam erachtet das Gericht aber als «nicht zumutbar». «Sie haben keinerlei Bezug zu dem Land und waren seit Ihrer Flucht einmal als Tourist dort», hiess es in der Begründung. Der Mann beherrsche die Sprache nur mündlich und sein gesamtes soziales Netz sei in der Schweiz.

Therapie wird fortgesetzt

Der Mann befindet sich bereits in einer stationären Suchttherapie. Diese soll auf Anordnung des Gerichts fortgesetzt werden. «Dass Sie eine Massnahme brauchen, ist unbestritten», so der Richter. Damit entsprach das Gericht nicht dem Wunsch des 46-Jährigen, ihn in eine ambulante Behandlung zu überweisen. «Das können wir heute nicht vorwegnehmen. Das muss die Vollzugsbehörde zur gegebenen Zeit entscheiden», hiess es.