700 Franken Strafe: Vignette auf Papierfolie an Frontscheibe geklebt – Tourist an Grenze ertappt

Ein in Deutschland wohnhafter Österreicher fuhr Mitte April mit seinem BMW über den Grenzübergang bei St. Margrethen SG. Er wollte die Grenze mit einer «manipulierten Nationalstrassenvignette 2022» überqueren, wie es im Strafbefehl des zuständigen Untersuchungsamtes heisst. Die Vignette war auf eine Papierfolie aufgeklebt und mit einer Haftcreme an der Frontscheibe angebracht. So könne die Vignette mehrfach verwendet werden, was nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht, heisst es weiter.