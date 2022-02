Tourist erwischt  – Vignette mit Klebstreifen angebracht – 700 Franken Strafe

Ein 76-Jähriger wurde am Zoll in Au SG erwischt, wie er mit einer manipulierten Vignette am Auto unterwegs war.

An einem Morgen Anfang Dezember 2021 wollte ein in Deutschland wohnhafter Österreicher den Zoll in Au SG mit seinem BMW X5 passieren. Dabei wurde er von Mitarbeitenden des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) bei der Einreise kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der Mann in einem Auto mit manipulierter Autobahnvignette 2021 unterwegs war. Die Vignette war vom Beschuldigten mit handelsüblichen Klebestreifen präpariert worden, sodass sie den Anschein erweckte, es würde sich um eine korrekt angebrachte Autobahnvignette handeln», heisst es im Strafbefehl der St. Galler Staatsanwaltschaft. Somit habe die Vignette mehrmals verwendet werden können. Auch in verschiedenen Fahrzeugen. Das ist nicht erlaubt. «Die Vignette ist direkt am Fahrzeug aufzukleben», heisst es im Gesetz. Wenn sie vom Trägerpapier gelöst wird, gilt sie als entwertet. Der Mann gab mit dem Anbringen der Vignette mittels Klebestreifen jedoch den Anschein, dass es sich um eine korrekt angebrachte Vignette handelt. Damit hat er sich laut Staatsanwaltschaft der Fälschung amtlicher Wertzeichen schuldig gemacht.