Viktor Bout wird Mitglied bei russischer ultranationalistischer Partei

Der berüchtigte Waffenhändler Viktor Bout ist der populistischen Liberaldemokratischen Partei Russlands (LDPR) beigetreten. Trotz des Namens gilt die Partei bei ausländischen Beobachtern als ultranationalistisch, rechtspopulistisch und rechtsradikal. Parteichef Leonid Slutsky übergab am Montag Viktor Bout die Mitgliedskarte. «Ich bin sicher, dass Viktor Bout – ein willensstarker und mutiger Mensch – einen würdigen Platz in ihr einnehmen wird. Willkommen in unseren Reihen!», teilte Slutsky auf Telegram.

Willkommen in unseren Reihen!

Anfang der 1990er-Jahre wurde die LDPR von Wladimir Schirinowski gegründet und genoss anfangs, dank Schirinowskis provokativer Haltung, geringe aber konstante Popularität. Seither gehört sie zu einer der stärksten Parteien in Russland. Während der russischen Annexion der Krim-Halbinsel 2014 schlug die LDPR Polen, Ungarn und Rumänien die Teilung des Westens der Ukraine vor. Trotz politischer Unstimmigkeiten unterstützt sie Putins Partei «Einiges Russland», was zu Spekulationen führt, dass die LDPR vom Kreml finanziert wird.

Bereits am Samstag sagte Bout in einem Interview mit dem russischen Fernsehsender RT, dass er «voll und ganz» hinter Putin stehe. Vergangenen Donnerstag wurde der «Händler des Todes» gegen die amerikanische Basketballerin Brittney Griner ausgetauscht. Bout wurde zu 25 Jahren Haft wegen Verschwörung zum Mord und Waffenhandels am 2. November 2011 in New York schuldig gesprochen.