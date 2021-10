Pro-Komitee – Künstler kämpfen für ein Ja zum Covid-19-Gesetz

Ein Ja-Komitee mit Viktor Giacobbo will nun Gegensteuer geben.

Am 28. November kommt das Covid-19-Gesetz an die Urne.

Die Kräfte, die das Covid-19-Gesetz am 28. November an der Urne kippen wollen, geben bereits Vollgas. Am Dienstag legten die «Freunde der Verfassung» sowie Vertreter von «Mass-voll» ihre Argumente dar. Und bereits nächste Woche hat die SVP zu einer Pressekonferenz geladen. Provokativer Titel der Veranstaltung: «Nein zur Spaltung der Gesellschaft und Nein zur totalen Macht für den Bundesrat».