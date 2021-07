Out in der 2. Runde - Viktorija Golubic unterliegt entfesselter Gold-Favoritin Naomi Osaka

Im zweiten Satz dreht Osaka richtig auf und stellt mit ihrem siebten gewonnen Game in Serie schnell auf 4:0. Golubic, die mit Position 49 aktuell so gut in der Weltrangliste platziert ist wie nie zuvor, versucht nochmals zu reagieren. Nach dem Game zum 1:4 gibts von Gegnerin Osaka sogar kurz ein wenig Applaus. Am Schluss muss sich die 28-jährige Zürcherin aber doch mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben und verabschiedet sich aus dem olympischen Einzel-Turnier.