Zoo Zürich - Vikunja-Baby Valentina macht seine ersten Sprünge

Nach elf Monaten Tragzeit ist Valentina vor gut zwei Wochen im Zoo Zürich zur Welt gekommen. Das Vikunja-Baby ist wohlauf und springt in der Anlage herum, wie Bilder zeigen. Mit der Geburt des Weibchens leben nun insgesamt vier Vikunjas im Zoo, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Neben Valentina und ihrer Mutter Bonnie sowie ihrem Vater Charles ist das auch Hengst Unai.