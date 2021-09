Hearst Estate - Villa aus «Der Pate» und «Bodyguard» steht zum Verkauf

Es ist eines der berühmtesten Häuser in Kalifornien: In dieser Villa wurden nicht nur verschiedene Szenen für «Der Pate» und «Bodyguard» gedreht, das Haus hat eine bewegte Geschichte mit diversen Liebespaaren, Fremdgängern und Musikvideos. Gebaut wurde es vom Medienmogul und Kongressabgeordnete n William Randolph Hearst. Hearst hatte 1917, als 53-Jähriger, eine Affäre mit der 19-jährigen Schauspielerin Marion Davies – und zog einige Jahre später mit ihr in das Haus in San Simeon in Kalifornien.