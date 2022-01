Los Angeles – Villa der Manson-Morde steht für 78 Millionen Franken zum Verkauf

Im August 1969 wurden Tate und vier weitere Personen auf grausame Art und Weise in einer Villa in Los Angeles umgebracht.

Das ursprüngliche Haus wurde abgerissen, die Immobilie wechselte mehrmals den Besitzer. Zuletzt besass sie der Erfinder des TV-Hits «Full House». Nun will er 78 Millionen Franken dafür.

1969 kommt es am 10050 Cielo Drive in Los Angeles zu einem grausamen Mord.

1969 töteten Anhänger von Sekten-Guru Charles Manson die Schauspielerin Sharon Tate sowie vier weitere Personen in einem Haus in den Hügeln von Los Angeles. Die zum Todeszeitpunkt schwangere 26-jährige Tate wohnte mit ihrem Ehemann Roman Polanski (83) im Haus. Dieser war zum Zeitpunkt der Attacke allerdings auf Reisen.

Die Sektenmitglieder töteten insgesamt fünf Personen, die sich im Haus aufhielten, auf brutale Art und Weise. Mit dem Blut der getöteten Tate schrieben sie unter anderem das Wort «Pig» («Schwein») an die Wand. Für ihre Taten wurden die drei beteiligten Frauen zum Tode verurteilt. Die Strafe wurde allerdings nicht ausgeführt, weil der Staat Kalifornien damals die Todesstrafe abschaffte. Anführer Manson verstarb 2017 in Haft an einem Herzinfarkt.