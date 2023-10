Villars-sur-Glâne FR: Mann überfällt Tankstelle und flüchtet

Dieser Mann hat am Freitagabend eine Tankstelle in Villars-sur-Glâne überfallen.

Ein Mann hat einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in Villars-sur-Glâne verübt. Wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilt, betrat der Unbekannte am Freitag gegen 20.55 Uhr die Tankstelle an der Route de Moncor. Er habe sich sofort zur Kasse begeben und die Verkäuferin mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe des Geldes gefordert.



«Er nahm mehrere Hundert Franken mit und flüchtete. Es wurde niemand verletzt. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben, dass der Täter zu Fuss in unbekannte Richtung geflüchtet sein soll», teilt die Kantonspolizei Freiburg weiter mit. Es sei sofort eine Grossfahndung eingeleitet worden. Bisher sei der Täter nicht gefunden worden.