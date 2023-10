Freiburg: Männer klauen Quad und müssen ihn zurücklassen

Vier junge Männer brachen in eine Garage in Villars-sur-Glâne ein, entwendeten ein Quad und machten sich damit auf den Weg nach Lausanne.

Vier junge Männer brachen in eine Garage in Villars-sur-Glâne ein und entwendeten ein Quad.

Am Abend des 12. Dezember 2022 begaben sich vier junge Männer aus Lausanne in einem Wagen zu einer Garage in Villars-sur-Glâne FR. Bei der Garage angekommen warteten die jungen Männer darauf, dass ein Bewohner diese verliess, und blockierten dann das Tor mit einem Betonblock. In der Folge entwendeten sie ein Quad im Wert von 10’000 Franken, dessen Schlüssel noch im Zündschloss steckte.