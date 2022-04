Norditalien : Villen eines russischen TV-Moderators am Comer See angegriffen

Er steht dem russischen Präsidenten nahe und wirbt jeden Abend am TV für den Krieg. Nun kam es zum Vandalismus gegen zwei Immobilien von TV-Moderator Wladimir Solowjew.

Der TV-Moderator wirbt jeden Abend in seinen Sendungen für den Krieg in der Ukraine.

Zwei Villen eines dem russischen Staatschef Wladimir Putin nahestehenden TV-Moderators sind in Italien zum Ziel von Angriffen geworden. Laut Behördenangaben vom Dienstag wurde auf die Villa des russischen Journalisten Wladimir Solowjew am Comer See in Norditalien ein Brandanschlag verübt. Bei einer zweiten Villa in der Gegend wurde rote Farbe in den Pool geschüttet.