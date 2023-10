Aargau: Brand bei Gemüsebaufirma verursacht hohen Sachschaden

Bei einem Feuer bei einer Gemüsebaufirma in Villigen entstand am Sonntagnachmittag erheblicher

Sachschaden. Eine schwarze Rauchsäule stieg am frühen Nachmittag auf und löste ein

Grossaufgebot der Feuerwehr Geissberg aus. Auf dem Platz der Firma waren grüne Transportkisten aus Kunststoff in Brand geraten. Die Flammen drohten, auf einen Transportanhänger und ein Einfamilienhaus überzugreifen.