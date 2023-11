Villmergen: Selbstunfall auf Bierkellerweg

In der gleichen Nacht krachte ein stark alkoholisierter 62-Jähriger in eine Verkehrstafel. Den Führerausweis musste er auf der Stelle abgeben.

In Villmergen verunfallte in der Nacht auf Mittwoch ein stark alkoholisierter 43-jähriger Brite. Passiert ist es auf dem Bierkellerweg.

In der Halloween-Nacht kam es im Kanton Aargau zu zwei Selbstunfällen. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Brite in Villmergen auf dem Bierkellerweg. Auf dem Nachhauseweg kollidierte er mit seinem blauen Honda mit einer Stützmauer. Durch den Aufprall rollte das Fahrzeug noch in ein parkiertes Auto, an dem leichter Sachschaden entstand.