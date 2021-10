Götti der Braut : Vin Diesel führt Paul Walkers Tochter zum Altar

Model Meadow Walker hat in der Dominikanischen Republik den britischen Schauspieler Louis Thornton-Allan geheiratet.

US-Model Meadow Walker (22), die Tochter des verstorbenen «Fast & Furious»-Stars Paul Walker, hat geheiratet. Am Freitag postete sie auf Instagram Fotos und ein Schwarz-Weiss-Video von der Feier mit dem Kommentar «Wir sind verheiratet». Walker und der britische Schauspieler Louis Thornton-Allan hatten im August ihre Verlobung bekanntgegeben. Schauspieler Vin Diesel, der Patenonkel der Braut, war unter den Hochzeitsgästen. Er soll die Tochter seines verstorbenen Freundes zum Altar geführt haben. Laut der Zeitschrift «People» fand die Trauung an einem Strand in der Dominikanischen Republik statt.