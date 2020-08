MotoGP Viñales springt bei über 200 km/h vom Motorrad

Beim GP auf dem Red-Bull-Ring versagten die Bremsen von Yamaha-Fahrer Maverick Viñales. Dieser muss sich mit einem Sprung vom Motorrad retten.

In der MotoGP-Klasse ist es erneut zu einem spektakulären Unfall gekommen. Wie vor Wochenfrist auf derselben Strecke musste das Rennen nach einem Unfall abgebrochen und neu gestartet werden. Yamaha-Fahrer Maverick Viñales warf sich bei 230 km/h von seinem Motorrad, weil dessen Bremsen versagten. Die Maschine zog führerlos über die Kurve und das Kiesbett hinaus, prallte heftig in die Luftkissen und fing Feuer. Viñales, der nach einem Unfall am vergangenen Sonntag wie Teamkollege Valentino Rossi mit viel Glück unverletzt geblieben war, verzichtete anschliessend auf einen Neustart.