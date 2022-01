Stripclub-Vorwürfe - Vincenz-Anwalt macht Ex-Verwaltungsräte von Raiffeisen wütend

20 Minuten

Darum gehts Lorenz Erni ist Staranwalt und Verteidiger von Pierin Vincenz.

Im Prozess gegen den Ex-Banker behauptete Erni, der ganze Verwaltungsrat der Raiffeisen sei in Stripclubs abgestiegen.

Ehemalige Verwaltungsräte wehren sich nun gegen die Stripclub-Vorwürfe.

Die erste Woche im Aufsehen erregenden Prozess gegen den Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz ist zu Ende. Zum Schluss hielt Lorenz Erni, Staranwalt und Verteidiger von Vincenz, sein über fünf Stunden dauerndes Plädoyer.

Dabei versuchte Erni nicht nur, die Betrugsvorwürfe gegen Vincenz zu entkräften. Es ging auch um die Spesenausgaben des Ex-Bankers für Besuche in Stripclubs und Kontaktbars in der ganzen Schweiz. Für diese «Tour de Suisse durchs Rotlichtmilieu» soll Vincenz rund 200’000 Franken mit Kreditkarten der Raiffeisen bezahlt haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

«Stripclub der Zürcher Banker»

Laut Erni dienten die Besuche in den Stripclubs nicht einzig der persönlichen Ergötzung, sondern auch der Geschäftspflege: «Es war ein Gesamtpaket», so der Anwalt. So wurde der «King’s Club» in Zürich, in dem Vincenz häufig verkehrte, auch «Stripclub der Zürcher Banker» genannt.

Dann setzt Erni zum Rundumschlag an: Auch der Raiffeisen-Verwaltungsrat sei da nach Sitzungen manchmal hingegangen. Doch stieg die ganze Chefetage der Raiffeisen tatsächlich immer wieder mal in diesen Etablissements ab?

Ex-Präsident winkt ab

Johannes Rüegg-Stürm winkt ab. Er war von 2011 bis 2018 Präsident der Raiffeisen. Dem «Blick» teilt er mit: «Ich war nie in einem solchen Lokal.» Diese Art von «Beziehungspflege» sei nicht mit den Werten von Raiffeisen vereinbar, sie schade nur.

Auch Urs Schneider, stellvertretender Direktor des Schweizer Bauernverbands, sagt der Zeitung, er sei während seiner Zeit im Verwaltungsrat der Bank nie gefragt worden, ob er einen Stripclub besuchen möchte. «Ich war kein einziges Mal mit Raiffeisen in einem solchen Club. Den King’s Club in Zürich kenne ich nicht einmal», so Schneider.

«Infam und persönlichkeitsverletzend»

Wütend zeigt sich die ehemalige Zürcher Regierungsrätin Rita Fuhrer. Sie sass von 2010 bis 2018 im Verwaltungsrat ein. Sie sei noch nie in so einem Etablissement gewesen. Die Aussage von Vincenz’ Anwalt Erni empfinde sie als sehr infam und persönlichkeitsverletzend. Es sei ihr auch nicht bekannt, dass andere Mitglieder des damaligen Verwaltungsrats nach Sitzungen in Striplokale gegangen sein sollen.

Die Raiffeisen selber teilt dem «Blick» mit: «Für Besuche von Verwaltungsrats-Mitgliedern in Nachtclubs fanden sich im Rahmen einer Spesenprüfung keine durch Raiffeisen Schweiz bezahlten Belege – auch nicht von ehemaligen Verwaltungsrats-Mitgliedern in den Anfangszeiten von Pierin Vincenz», so die Bank.

Das wird Vincenz vorgeworfen Die Zürcher Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität beschreibt in der Anklageschrift auf 364 Seiten, was sie den beiden Hauptangeklagten Pierin Vincenz und Beat Stocker alles vorwirft: gewerbsmässigen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung, unlauteren Wettbewerb und weitere Delikte. Der Staatsanwalt fordert für die Hauptangeklagten Vincenz und Stocker unbedingte Gefängnisstrafen von sechs Jahren. Ausserdem sollen sie die unrechtmässig getätigten Transaktionen aus ihrem Privatvermögen zurückzahlen. Bei Vincenz wären das fast neun Millionen Franken.