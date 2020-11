So habe der Banker 251’000 Franken im Rotlichtmilieu liegen lassen. Im King’s Club in der Zürcher Innenstadt, einem Cabaret und Striplokal der Edelklasse, sei Vincenz Dauergast gewesen. Von März bis Juni 2014 besuchte er das Nobel-Cabaret 10-mal.

Spass-Tour durch die Schweiz

Nicht nur in Zürich schlug der ehemalige Raiffeisen-Chef über die Stränge: In der Romandie besuchte er in Genf das Le Velvet für 7000 Franken und weitere Lokale für mehrere Tausend Franken. Auch in der Hauptstadt Bern hatte Vincenz ein Lieblingslokal: das Chikito, dort gab er gesamthaft 2800 Franken aus.