200’000 Fr. von Raiffeisen - Vincenz’ Spesen-Anwalt soll Nichte Sponsor-Gelder gesteckt haben

Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz steht am 25. Januar vor Gericht, unter anderem wegen Spesen-Exzessen.

Am 25. Januar beginnt der Prozess gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz.

Am kommenden Dienstag startet der Mega-Prozess gegen Pierin Vincenz. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, er habe sich während seiner Zeit als Chef der Raiffeisen Bank Spesen in der Höhe von 600’000 Franken etwa für Stripclub-Besuche , private Familienreisen und Privatjet-Flüge auszahlen lassen.

200’000 Franken für Golfer-Nichte

Zwar sind die Zahlungen legal. Rechtsprofessorin Monika Roth gibt aber im Bericht zu bedenken, dass das Sponsoring eine «gefährliche und eigentlich unangemessene Konstellation» sei. Gefährlich sei es deshalb, weil die Gelder in das familiäre Umfeld jenes Mannes flossen, der den Geldfluss der Raiffeisen-Chefetage kontrollierte.

Laut Insidern hat Pierin Vincenz das Sponsoring der Golferin in Auftrag gegeben, so der Bericht weiter. Das sei intern etwas Spezielles gewesen, da Golf damals nicht zu den von Raiffeisen unterstützten Sportarten gehörte. Zudem empfand man die Höhe der Zahlungen als überrissen, da Mätzlers Nichte in der Öffentlichkeit unbekannt war.