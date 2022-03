Armee - Viola Amherd macht Druck auf Kampfjet-Gegner

«Es tut mir leid, aber ein solches Flugzeug kann man nicht an der nächsten Ecke kaufen»: Verteidigungsministerin Viola Amherd machte am Dienstag im Ständerat Druck auf die Kampfjet-Gegnerinnen. Wenn die Initiative zu spät eingereicht werde, müsse die Schweiz hintenanstehen.

«Dann verlieren wir das Angebot»

Denn in der Schweiz sammeln Kampfjet-Gegner für die Initiative «Stopp F-35», die den Kauf dieses Typs verbieten will. Damit verzögert sich der Prozess. Wenn die Initiative nicht bis Ende März, also bis in zwei Wochen, eingereicht werde, könne das Volk erst 2024 darüber abstimmen, sagte Amherd. «Dann verlieren wir das Angebot der USA.» Denn die bestehende Offerte bleibe nur bis März 2023 gültig. Nachher müsse die Schweiz mit höheren Kosten rechnen und es drohten Lieferprobleme, da Finnland und Deutschland dann womöglich zuerst an der Reihe wären. «Es tut mir leid, aber ein solches Flugzeug kann man nicht an der nächsten Ecke kaufen», sagte Amherd.