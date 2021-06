6 Milliarden Franken - Viola Amherd will F-35-Kampfflugzeuge kaufen

Von den Schweizer Militärflugplätzen, wie in Payerne, heben heute noch die F/A-18 Hornet Jets ab. Das Nachfolgemodell (Super Hornet) ist noch im Rennen für die nächste Milliardenbeschaffung der Schweiz.

Gemäss Informationen der «NZZ» soll der Tarnkappenbomber F-35 in den Evaluationen von Armasuisse von allen getesteten Flugzeugen am besten abgeschnitten haben. Neben dem F-35 waren auch Flugzeuge der Hersteller Airbus, Dassault Aviation und Boeing im Rennen.

Ex-Armeechef Blattmann kritisiert die Beschaffungspläne Amherds

Schon im Vorfeld war der Entscheid scharf kritisiert worden. Der pensionierte Chef der Schweizer Armee, André Blattmann, hat einen neunseitigen Bericht verfasst, in dem er die Pläne von Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP), bis zu 40 Kampjets der neusten Generation zu beschaffen, scharf kritisiert.

An wen der Bericht gegangen ist und in wessen Auftrag er erstellt wurde ist unklar. Dem « Tages-Anzeiger » liegt er allerdings vor. Darin stellt Ex-Armeechef Blattmann die Grundlagen der Beschaffung von Tarnkappenjets F-35 infrage. Aus folgenden Gründen:

Auch die Kosten sind laut B lattmann viel höher als angenommen. Das VBS gehe beim F-35 sowie beim US-amerikanischen Boden-Luft-Abwehrsystem «Patriot» von deutlich zu niedrigen Betriebskosten aus. Ein Kostenvergleich mit den alten F/A-18-Jets macht es klar: Mit Betriebskosten von rund 100’000 Franken pro Flugstunde w ürde der F-35 etwa doppelt so viel pro Flugstunde kosten, wie die zunehmend in die Jahre gekommenen Schweizer F/A-18 heute.

Dem US-amerikanischen F-35 wirft Blattmann neben Stärken in den Bereichen Sensorik und Radar erhebliche Schwächen vor. Dazu zählten technische Anfälligkeiten, eine geringe Steigfähigkeit, ein zu kleiner Operationsradius sowie Nachteile bei der Manövrierfähigkeit.

Blattmann ist d e r Meinung, e in breites Spektrum an bodengestützter Luftverteidigung (Bodluv) genüge künftig. Im Sinne eines Kompromisses sei die Beschaffung von rund 20 neuen Kampfjets denkbar.

Seitens der Politik erhält B lattmanns Papier Zuspruch von der SP und den Grünen, Kritik von der SVP. So äusserte sich Sicherheitspolitikerin Priska Seiler-Graf (SP) erfreut über B lattmanns Schlussfolgerungen. Gegenüber Tamedia sagte sie: «Endlich kehrt Vernunft ein». Die SP habe stets betont, dass es für robuste Luftpolizeieinsätze nur rund 20 Kampfflugzeuge brauche und nicht 30 bis 40 High-End-Jets aus den USA. SP und Grüne haben zusammen mit der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) angekündigt, die Flugzeugbeschaffung mit einer Volksinitiative zu bekämpfen, sofern der Bundesrat sich für einen US-amerikanischen Typ entscheidet. Nicht nur findet das Bündnis die Jets zu teuer, es fürchtet zudem eine Überwachung seitens der US-Amerikaner.

Bundesrat will noch im Juni über den F-35 entscheiden

Für den früheren Kampfjetpilot und SVP-Sicherheitspolitiker Thomas Hurter (SH) ist B lattmanns Bericht hingegen inhaltlich ungenau. Es handle sich um eine Zusammenstellung von eigenen Beurteilungen und Annahmen, alles ohne Quellenangaben, meint Hurter. So stelle Blattmann fälschlicherweise dar, dass die europäischen Länder vor allem in die bodengestützte Luftabwehr investierten und nicht in Kampfjets. Dabei modernisierten andere Länder ihre bestehenden Flotten.