Medienkonferenz Bundesrat - Bundesrätin Viola Amherd warnt vor instabiler Sicherheitslage in Europa

Die Sicherheitslage ist weltweit und auch in Europa instabiler geworden. Die Schweiz will ihre Sicherheitspolitik noch stärker auf das veränderte Umfeld und neue Bedrohungen ausrichten, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Vor diesem Hintergrund und ausgehend von einer umfassenden Analyse der Lage legt der neue Sicherheitspolitische Bericht die Interessen und Ziele der Schweizer Sicherheitspolitik für die nächsten Jahre fest. Diesen wird Verteidigunsministerin Viola Amherd in einer Pressekonferenz erläutern.